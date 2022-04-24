محافظ بنى سويف يزور عددًا من الكنائس والأديرة لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين

قدًم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد خلال زيارته بعض الكنائس والأديرة بالمحافظة.

رافقه خلالها كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، العقيد أركان حرب محمد سمير عمار، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من التنفيذيين وأعضاء البرلمان.

بدأت الجولة بزيارة مركز ناصر، حيث تقدم المحافظ بالتهنئة للقمص باسيليوس، الأنبا بولا بدير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطوني بدير الأنبا انطونيوس.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدًا أن عيد القيامة هو بمثابة عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

وفى الكنيسة الكاثوليكية، قدم المحافظ التهنئة للأقباط الكاثوليك بهذه المناسبة، متمنيا لهم لكل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات (الجيزة والفيوم وبني سويف)، ونيافة القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف على رأس من الآباء والقساوسة من قيادات ومسئولي الكنيسة.

ورحب نيافة الأنبا توماس عدلي بالمحافظ، د.محمد هاني غنيم، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء بني سويف خاصة والشعب المصري العظيم بصفة عامة، معربًا عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد القيامة المجيد، وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.

واختتم المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بميدان مولد النبي، حيث قدم المحافظ، التهنئة بهذه المناسبة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان في استقبالهم راعي الكنيسة القس أكرم ناجي، وسادت بين الحاضرين روح المحبة والتسامح والتلاحم والتكاتف والفرح والسعادة والدعاء للوطن بالتقدم والرخاء، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم كان قد شهد "مساء أمس السبت" قداس عيد القيامة المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف، وذلك بحضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.