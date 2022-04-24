محافظ الشرقية يهنئ الأقباط بعيد القيامة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المسلمين والمسيحيين نسيجٌ واحد يعيشون على أرض وطن واحد تربطهم أواصر الأخوة والوطنية ويعملون معًا لرفعته وتقدمه، مضيفًا أنه «من حسن الطالع أن يتزامن احتفالنا بعيد القيامة المجيد بقرب حلول عيد الفطر المبارك، فأعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور، فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا».

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق والتقى نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

من جانبه، أشار نيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، إلى أن «روح المحبة والإخاء والتلاحم والاحترام التي تسود بين المصريين مسلمين ومسيحيين في مختلف المناسبات ستظل علامة على قوة ومتانة العلاقة التي تجمعنا فنحن شركاء في وطن واحد نعيش على أرضه ونستظل بسمائه ونعمل لتنميته ورخائه»، مقدمًا التهنئة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما زار محافظ الشرقية، الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق والتقى الأب يوسف كمال راعي الكنيسة، لتهنئته بعيد القيامة المجيد.

وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

وتوجه محافظ الشرقية، لزيارة الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق، والتقي القس وائل نشأت، راعي الطائفة الإنجيلية لتهنئته بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة واحترام الآخر وسنسير بخطى متسارعة للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

ورافق المحافظ فى الزيارة، المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ، والشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، ومحمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وفايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثان، وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر والقيادات الأمنية وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.