الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يزور المطرانية والكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قدم طارق رحمي، محافظ الغربية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال زيارة صباحية لعدد من الكنائس بطنطا وسمنود،  بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام وعدد من رجال الدين والقساوسة والقيادات التنفيذية والشعبية.

وحرص محافظ الغربية على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية طنطا حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة، كما توجه المحافظ للكنيسة الإنجيلية، حيث استقبله القس منسى راعي الكنيسة، وعدد من رجال الدين والقساوسة. 

واختتمت الجولة بتقديم التهنئة للقمص أبانوب لويس كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، حيث قام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية على الأطفال في جو مليء بالمحبة والتسامح والسعادة.

وخلال الزيارة أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة على الفرحة التي تعم مصر كلها هذه الأيام بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين والتي تأتي بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن مصر  ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجاً واحداً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام بين أبنائها.

كما أكد محافظ الغربية أنه لا وجود للآخر في مصر، وهذا ما يؤكد عليه دائما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فكلنا مصريين، كلنا واحد، تحدياتنا واحدة،  عدونا واحد، حلمنا واحد ونواجه نفس الصعاب والتحديات  بالترابط والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها الطيب بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

محافظ الغربية يزور المطرانية والكنيسة الإنجيلية بطنطا ويوزع الهدايا على الأطفال بكنيسة العذراء بسمنود الكنيسة الانجيلية رجال الدين السيدة العذراء عيد القيامة المجيد مقر مطرانية كاهن كنيسة السيدة العذراء

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