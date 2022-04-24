«الصحة الإنجابية وأهميتها على صحة الأم والطفل» ندوة لإعلام طنطا بكلية التمريض

نظم مركز إعلام طنطا ندوة تحت عنوان «الصحة الإنجابية وأهميتها على صحة الأم والطفل» تحت قيادة وإشراف عمرو محسوب النبي وكيل أول وزارة الإعلام والمستشار الإعلامي بالهيئة، بكلية التمريض جامعة طنطا، في إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات ورئاسة جامعة طنطا وفي ظل ما تقوم به الهيئة من دور توعوي وتثقيفي وتنويري.

حاضر في اللقاء الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتورة عزة القزاز مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة بالغربية.

وشارك في اللقاء الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عفاف عبد العزيز عميد كلية تمريض والدكتورة ام إبراهيم علي الساعي وكيلة الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة طنطا

ندوة طنطا