الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الصحة الإنجابية وأهميتها على صحة الأم والطفل» ندوة لإعلام طنطا بكلية التمريض

ندوة طنطا
ندوة طنطا

نظم مركز إعلام طنطا ندوة تحت عنوان «الصحة الإنجابية وأهميتها على صحة الأم والطفل» تحت قيادة وإشراف عمرو محسوب النبي وكيل أول وزارة الإعلام والمستشار الإعلامي بالهيئة، بكلية التمريض جامعة طنطا، في إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات ورئاسة جامعة طنطا وفي ظل ما تقوم به الهيئة من دور توعوي وتثقيفي وتنويري.

حاضر في اللقاء الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتورة عزة القزاز مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة بالغربية.

وشارك في اللقاء الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عفاف عبد العزيز عميد كلية تمريض والدكتورة ام إبراهيم علي الساعي وكيلة الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة طنطا
ندوة طنطا
ندوة طنطا
ندوة طنطا
ندوة طنطا
ندوة طنطا
-الصحة الانجابية وأهميتها صحة الأم والطفل ندوة لإعلام طنطا بكلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

سباق ومنافسة عالمية بين «الهيدروجين» و«الفولاذ» الأخضر في إزالة الكربون

مصر تعرب عن تعازيها لليابان فى ضحايا حادث غرق قارب سياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة»

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى