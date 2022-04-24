بعد أزمة «البدل».. رفض دعوى وقف مسلسل «سوتس بالعربي»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، برفض دعوى وقف مسلسل "سوتس بالعربي"، وذلك على خلفية "أزمة البدل"، وامتناع المنتج طارق الجنايني، عن سداد قيمتها البالغة 2 مليون و700 ألف جنيه، لشركة "أورنجسكوير" للأزياء.

وطلبت الدعوى بوقف عرض المسلسل، بسبب إخلال المنتج طارق الجنايني، بالاتفاق المبرم مع شركة الأزياء، حيث امتنع عن سداد قيمة البدل التي ظهرت في المسلسل، والتي ارتداها نجوم العمل مثل الفنان آسر ياسين، الذي يؤدي دور المحامي "زين ثابت"، والفنان أحمد داوود، الذي يؤدي دور المحامي "آدم منصور"، والفنان محمد شاهين، الذي يؤدي دور المحامي "قدري الزيات".