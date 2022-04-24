الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد أزمة «البدل».. رفض دعوى وقف مسلسل «سوتس بالعربي»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، برفض دعوى وقف مسلسل "سوتس بالعربي"، وذلك على خلفية "أزمة البدل"، وامتناع المنتج طارق الجنايني، عن سداد قيمتها البالغة 2 مليون و700 ألف جنيه، لشركة "أورنجسكوير" للأزياء.

وطلبت الدعوى بوقف عرض المسلسل، بسبب إخلال المنتج طارق الجنايني، بالاتفاق المبرم مع شركة الأزياء، حيث امتنع عن سداد قيمة البدل التي ظهرت في المسلسل، والتي ارتداها نجوم العمل مثل الفنان آسر ياسين، الذي يؤدي دور المحامي "زين ثابت"، والفنان أحمد داوود، الذي يؤدي دور المحامي "آدم منصور"، والفنان محمد شاهين، الذي يؤدي دور المحامي "قدري الزيات".

القضاء الادارى آسر ياسين أحمد داوود

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وائل لطفي

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