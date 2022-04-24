المدارس تستعد لعقد ثالث امتحان تجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

تستعد المدارس الثانوي على مستوى الجمهورية، لعقد ثالث اختبار تجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي العام، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتواصل المدارس الاستعداد، من خلال التأكد من سلامة الشبكات وتوصيلات الإنترنت، وحل أي مشاكل قد تواجه الطلاب أثناء الامتحانات.

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء الامتحان التجريبي لمادة الأحياء، ويوم الأربعاء يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان التجريبي لمادة الأحياء لشعبة علمي، ومادة الجغرافيا لشعبة أدبي.

ويعقد الامتحان إلكترونياً على أجهزة التابلت في المدارس في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت الوزارة من جميع الطلاب بضرورة الحضور الامتحانات والاستفادة منها استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.