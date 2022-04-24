الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في ظل عزوف عن المشاركة.. ماكرون يستعد للعودة لـ«الإليزيه» مجددا

مارين لوبان
مارين لوبان

أكدت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الناخبون الفرنسيون بدأوا يتجهون إلى صناديق الاقتراع لتقرير ما إذا كان سيتم منح الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون المنتمي للوسط خمس سنوات أخرى كرئيس أو استبداله بالمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وتابعت أنه بعد حملة انتخابية مثيرة للانقسام، تواجه لوبان معركة شاقة مع خصمها البالغ من العمر 44 عامًا في الاقتراع، ومن أجل الفوز، يحتاج كلاهما إلى جذب الناخبين الذين دعموا المرشحين الآخرين في الجولة الأولى.

وأضافت أنه في ظل جهود ماكرون الناجحة حتى الآن للفوز قي الانتخابات، فإن الامتناع عن التصويت يعد عامل رئيسي في جولة الإعادة اليوم.

وأشارت إلى أن ماكرون متهم بأنه متعجرف ورئيس للأثرياء، بينما اتهمت الزعيمة اليمينية المتطرفة بعلاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابعت أنه هناك نحو 48.7 مليون شخص مؤهلون للمشاركة في الانتخلبات وبحلول الساعة 10 صباحا بتوقيت جرينتش، انخفض الإقبال عما كان عليه قبل خمس سنوات عند 26.4٪، ولكن ليس بمستوى أدنى مما كان عليه في الجولة الأولى قبل أسبوعين.

وأكدت الإذاعة البريطانية أن المجهول الأكبر في هذه الانتخابات هو عدد الناخبين الذين سيرفضون دعم أي من المرشحين، سواء بالإدلاء بورقة اقتراع فارغة أو عدم المشاركة على الإطلاق، فمعظم فرنسا في عطلة ويبدو أن الإقبال في أجزاء من باريس أقل من المعتاد.

وتابعت أن الحملة كانت قصيرة لكن خيار الناخبين واضح بين رئيس مؤيد لأوروبا ومرشح قومي يسعى إلى حظر الحجاب وتقييد الهجرة.

وأضافت أنه مهما كانت النتيجة، سيخاطب ماكرون الناخبين مساء الأحد من منصة عند سفح برج إيفل.

وأشارت إلى أن تكلفة المعيشة المتزايدة أو تراجع القوة الشرائية، أصبحت القضية الأولى بالنسبة للناخبين الفرنسيين ، وقد وعدت مارين لوبان الناخبين بهجوم فوري عليها إذا فازت، وكان أداؤها جيدًا بشكل خاص في المدن الصغيرة والمناطق الريفية التي عانت اقتصاديًا خلال حقبة ماكرون.
 

الانتخابات فرنسا فلاديمير بوتين هجوم إيمانويل ماكرون مارين لوبان الناخبون صناديق الاقتراع

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وائل لطفي

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