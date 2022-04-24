محافظ أسوان يوجه بالتنسيق لتوفير سيارات لنقل محصول القمح

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة حاليًا لاستلام صوامع وشون وبناكر كميات القمح الموردة من المزارعين لموسم الحصاد الحالى 2022، حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 13 ألفًا و326 طنًا، وذلك منذ بداية موسم التوريد فى الأول من أبريل الجارى، وذلك من إجمالى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بواقع 166.6 ألف طن.

القمح

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك تعليمات مشددة لمسئولى مديريات التموين والزراعة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعين، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والبناكر والهناجر والشون التابعة لوزارة التموين أو للبنك الزراعى، موجهًا بسرعة التنسيق بين مديريات التموين والزراعة وشركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع للإسراع فى توفير سيارات النقل الثقيل، للقيام بنقل محصول القمح من قرى وادى النقرة إلى مواقع التخزين بالصوامع والشون والبناكر.

القمح

وفى نفس السياق وبناءً على تكليفات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بعقد لقاء بالمزارعين وأعضاء الجمعية التسويقية بوادى النقرة، للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم، والتى كانت من أبرزها عدم وجود سيارات لنقل القمح نظرًا لارتفاع تكلفة النقل لبعد المسافات، خاصة أن أسوان من المحافظات الطولية ذات المسافات البعيدة.

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة محمود عليان بعقد اجتماع تنسيقى مع المزارعيين ومسئولى الجمعيات الزراعية ومجالس الإدارات، لتقديم التيسيرات الهادفة لتسهيل إجراءات توريد كافة كميات القمح التى يتم حصادها من الأراضى المنزرعة بهذا المحصول الحيوى.