الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرائق الغابات تجتاح جنوب بريطانيا وإخلاء المئات من السكان

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم إجلاء السكان من منازلهم بعد اندلاع حريق غابات كبير وتدفق دخان أسود في الهواء مساء أمس جنوبي بريطانيا.

وتابعت أنه تم نقل السكان المحليين إلى مركز ترفيهي قريب، وحذرت الشرطة الناس من الابتعاد، حيث اندلعت نيران تشبه الجحيم في الأراضي القاحلة في بول بمدينة دورست جنوبي المملكة المتحدة.

وأضافت أن رجال الإطفاء حاولوا السيطرة على الحريق الضخم الذي انتشر في جميع أنحاء دورست بكانفورد هيث، إلا أن الرياح العاتية أعاقت جهود إخماد الخريق.

وأكدت الصحيفة أنه يُعتقد أن الحريق اندلع عبر 1000 متر من الأرض في كانفورد هيث في دورست.

وقالت محطة فرنداون للإطفاء إن الحريق "ربما يكون أكبر حريق في هذا الموقع منذ عدة سنوات"، لكن رجال الإطفاء قالوا هذا الصباح إنه تمت السيطرة على الحريق.

وكانت مروحية تابعة للشرطة تأمر السكان المحليين بالابتعاد بالأمس.

وأكدت الصحيفة أن النيران اقتربت للمرة الأولى من المنازل، وأثارت ذعرًا كبيرًا بين السكان.

وقالت إليزابيث ليدي، البالغة من العمر 28 عامًا، من مدينة بول، إن هناك العديد من سيارات الإطفاء في مكان الحادث، مع إغلاق الطرق القريبة من منزلها.

وأضافت: "كانت ألسنة اللهب على وشك الانتشار على الأشجار على جانب الطريق عند تقاطع طريق كانفورد هيث وشربورن كريسنت، حيث بدت النيران كبيرة".

وتابعت: "إن كمية الدخان المتصاعدة لم تكن مثل حرائق غابات هيث التي رأيتها من قبل".

وكشفت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب البرتقالية الضخمة التي تغطي مساحة شاسعة من الأراضي الريفية مع تصاعد دخان كثيف في الهواء.

وتشتهر كانفورد هيث بكونها أكبر الأراضي الشاسعة في دورست، وأكبر الأراضي المنخفضة في المملكة المتحدة، والتي بها مساحات من الغابات بحرائقها المتكررة إلا أن حريق هذا العام يعد الأضخم منذ عدة سنوات.

المملكة المتحدة حريق اجلاء السكان الشرطة حرائق الغابات وسائل التواصل الاجتماعي الرياح العاتية

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