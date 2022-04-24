إنفوجراف.. توجيهات «التعليم» للصفين الأول والثاني الثانوي بشأن التابلت

تنشر "الدستور" إنفوجرافا عن أبرز توجيهات لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي العام، قبل امتحانات نهاية العام 2022، بشأن تجهيزة أجهزة التابلت المدرسي قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وجاءت توجيهات التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوية العام قبل امتحانات نهاية العام 2022 كالتالي:

- حضور الاختبارات التدريبية يوم الثلاثاء.

- تحديث أجهزة التابلت بصفة مستمرة.

- توصيل التابلت بالواي فاي المنزلي لاستقبال التحديثات.

- التأكد من أن منصة الاختبار swift Assess موجودة على التابلت

- التوجه لأخصائي التطوير بالمدرسة بحالة وجود أي مشكلة.

- التوجه لتوكيل سامسونج في حالة وجود مشكلة في هاردوير أو كسر بالتابلت.

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إمكانية طباعة ورقة المفاهيم لطلاب المرحلة الثانوية قبل عقد الامتحان.

ورد الوزير خلال جروب "معًا نستطيع" قائلًا: سوف نقدم "مثالًا" لكراسة المفاهيم لمادة أو اثنتين فقط وليس الكراسة النهائية للتعرف على الشكل العام.

وشدد الوزير، على أنه لن يطبع أحد شيئًا وسوف تطبع الوزارة الكراسة مثل أوراق الأسئلة تمامًا، ويتم توزيعها مع ورقة الأسئلة مع بدء اللجان الامتحانية.

ويستكمل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الامتحان التجريبي المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وطالبت الوزارة من جميع الطلاب بضرورة الحضور الامتحانات والاستفادة منها استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء الامتحان التجريبي لمادة الأحياء، ويوم الأربعاء يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان التجريبي لمادة الأحياء لشعبة علمي، ومادة الجغرافيا لشعبة أدبي.

ويعقد الامتحان إلكترونياً على أجهزة التابلت في المدارس في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.