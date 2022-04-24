كلية "الآثار والارشاد السياحى" بجامعة مصر توفر برامج تعليمية وفق أحدث تكنولوجيا

• د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: برامج تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى في المجالين السياحي والأثرى.. وتقديم الدعم الأكاديمي والعملي للطلاب

• د. أميمة الشال عميد الكلية: نربط بين الآثار والإرشاد السياحي في 5 أقسام مختلفة.. ولدينا قسم فريد من نوعه هو "آثار شبه الجزيرة العربية"

تعد كلية الآثار والإرشاد السياحى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واحدة من الكليات المرموقة والتى تمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس لخريجي كافة أقسامها، وتهتم بإعداد خريج متميز من خلال إكساب الطلاب المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لنجاحهم في سوق العمل، كما تهتم بتنمية روح الانتماء للكلية بين الخريجين وذلك بالتواصل معهم ودعوتهم في المناسبات وحفلات الكلية وإعطائهم الفرصة لعرض قصص نجاحهم.

وفى هذا الإطار يقول الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تعتمد على عدد من الكليات المتميزة والمختلفة والمتفردة عن غيرها من الجامعات الخاصة، حيث تملك الجامعة كلية الآثار والإرشاد السياحي والتي تهدف إلى إعداد خريج متخصص ومتميز في برامج الكلية المختلفة، مواكبًا للتطور العلمي في مجالات التخصص، والبحث العلمي، وفاعلًا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار القيم الأخلاقية للمجتمع.

وأكد د. أشرف حيدر، أن كلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تسعى الى إمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة للممارسة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به، وتنمية قدرات الطالب للتعامل مع الثقافات المختلفة والأنماط السلوكية المتنوعة، وتنمية قدرات الطالب للتفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية ذات الصلة بالمجال السياحي والأثري، مع توظيف معارف العلوم الأخرى في مجال السياحة والآثار، وتنمية قدرات الطالب على نقد الآراء والمعلومات باستخدام التفكير المنطقي في حل المشكلات التي تواجهه، وتزويد الطالب بالمعارف الخاصة بالقوانين والمواثيق والتشريعات المنظمة للمجالين السياحي والأثريـ وتنمية المهارة اللغوية للطالب بما يمكنه من التعامل مع المراجع العلمية اللازمة في المجال السياحي والأثري.

فيما قالت الدكتورة أميمة الشال عميد كلية الاثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تمتلك عدد من الأقسام هي قسم الآثار المصرية، قسم الآثار الإسلامية، وقسم ترميم وصيانة الآثار، قسم آثار شبه الجزيرة العربية، قسم الإرشاد السياحي، والتي تعمل على تنمية قدرات الطالب على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في المجال السياحي والأثري، وإمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة لنشر الوعي بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها، مع إكساب الطالب المعارف والمهارات التي تمكنه من الإدارة في المجالين السياحي والأثري.

وأشارت إلى أن كلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعتبر فريدة من نوعها حيث تربط بين الآثار والإرشاد السياحي في خمس أقسام مختلفة وهي الآثار المصرية والآثار الإسلامية وترميم وصيانة الآثار والإرشاد السياحي، كما تضم الكلية قسم فريد من نوعه على مستوى الكليات المناظرة في مصر وهو قسم آثار شبه الجزيرة العربية، وتهدف الكلية إلى إعداد خريج قادرًا على تحمل المسئولية والنهوض بالمجتمع ومواكبة التطورات العلمية.

يذكر أن الدراسة في كلية الاثار والارشاد السياحى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدأت منذ عام 2007 بناءً على القرار الوزاري رقم 2560 بتاريخ 20/9/2007، وتلتزم الكلية بتقديم دراسات حول الآثار المصرية القديمة، والآثار الإسلامية، وترميم وصيانة الآثار، والإرشاد السياحي، والآثار في شبه الجزيرة العربية، كما تطمح إلى التعاون مع المجتمع العربي المصري للنهوض بهذه الدراسات.