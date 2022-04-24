الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 اليوم الأحد على شاشة الحياة

جزيرة غمام
جزيرة غمام

تواصل شبكة قناة الحياة عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 والذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 وذلك بعد أن شارف العمل على نهايته. 

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23. 

وتصدر مسلسل جزيرة غمام التريند عقب المناظرة التي أقيمت بين الشيخ عرفات والذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين والشيخ محارب والذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب والشيخ والذي يلعب دوره الفنان محمد جمعة. 

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 

يعرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 على شاشة قناة الحياة يوميا خلال شهر رمضان حيث يعرض العمل بشكل حصري على قناة الحياة يوميا. 

ويشهد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 أحداثا متطورة في إطار من التشويق والإثارة خاصة وان خلدون رمز الشر  يفشل في القضاء على عرفات رمز الخير ضمن الأحداث. 

و تتطور الأحداث بشكل سريع في مسلسل جزيرة غمام لتكشف لنا الحلقات القادمة عن كيف سينتهي الصراع بين خلدون وأهالي جزيرة غمام. 

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مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 بطولة مي عزالدين وطارق لطفى يوميا خلال شهر رمضان، على قناة الحياة، ويعاد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 في تمام الساعة 10.30 مساءً، وتتم الإعادة الثانية فى تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف أثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

أبطال مسلسل جزيرة غمام 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، و فتحى عبدالوهاب، و أحمد أمين، و رياض الخولي، و عبد العزيز مخيون، و وفاء عامر، و محمود البزاوي، و محمد جمعة، و هبة عبدالغني، و تأليف عبدالرحيم كمال، و إخراج حسين المنباوي.         

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ملخص أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 على قناة الحياة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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