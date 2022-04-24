الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

ارشيفية
ارشيفية

اصطحب فريق من نيابة أبوكبير، مدعومًا بقوة أمنية من مركز الشرطة، اليوم الأحد، ربة منزل وشابا تربطهما علاقة آثمة؛ لتمثيل جريمتهما بالاعتداء بالضرب على ابنة المتهمة حتى فارقت الحياة، عقابًا لها على إفشاء سر علاقتهما.

استقبل مستشفى أبوكبير المركزي بالشرقية الطفلة "مي.أ.م"، تبلغ من العمر 6 سنوات، جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر فى قاع الجمجمة، فيما تبين من توقيع الكشف الطبى على جثة الصغيرة وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة المجني عليها وشابا، 25 عامًا، وأن الأخير تربطه علاقة بالأم.

وتبين أن الطفلة أفشت سر العلاقة التي تجمع بين والدتها وبين الشاب المذكور، وأن الأم حين علمت بذلك ضربت الطفلة بمعاونة العشيق الذي أحضر عصا خشبية «يد مقشة» ضرب بها الطفلة حتى أحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأمكن ضبط الأم المتهمة وعشيقها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2465 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022.

وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة أبوكبير، قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وأصدرت قرارها بحبس الأم والشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

نيابة أبو كبير العامة الشرقية ابنة المتهمة طفلة جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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