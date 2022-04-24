روسيا تعلن تدمير 9 منشآت عسكرية أوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، عن تدمير 9 منشآت عسكرية أوكرانية من بينها مركز قيادة و4 نقاط تمركز للقوات والمعدات العسكرية.

وقال كوناشينكوف - في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد -"إن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 10 طائرات مسيرة، كما تم القضاء على 150 قوميًا متطرفًا، ولفت إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة و110 مروحيات و551 طائرة مسيرة، و264 صاروخًا مضادًا للطائرات، و2500 دبابة، و282 قاذفة صواريخ، و1093 مدفعًا، و2343 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن العسكريين الروس وزعوا أكثر من 160 طنًا من المساعدات الإنسانية على سكان كوبيانسك وإيزيوم بمقاطعة خاركيف الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن الشرطة العسكرية الروسية رافقت قافلة الشاحنات التي نقلت هذه المساعدات الإنسانية، موضحة أن حجمها الإجمالي بلغ أكثر من 160 طنًا.

وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليًا في خاركيف لإعادة تشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك خطوط نقل الطاقة، ويتم جلب المياه للسكان في خزانات.