الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أطنان دقيق أبيض دون مستندات في المنوفية

دقيق
دقيق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أطنان دقيق أبيض بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية "تكتلات" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخاله في عملية التصنيع وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخبز سياحي بدون ترخيص في محافظة المنوفية.

شرطة التموين الامن العام المنوفية

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وائل لطفي

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