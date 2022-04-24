ضبط متهم لحيازته مواد مخدرة في القاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل بدائرة القسم – له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من المحل ملكه مكاناً لمزاولة نشاطه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمحل ملكه ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالي - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه والدراجة النارية لتسهيل تحركاته.

وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهم.