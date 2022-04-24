الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس لبنان يأمر بالتحقيق فى ملابسات غرق مركب بطرابلس

ميشال عون
ميشال عون

أمر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية بفتح التحقيق في الملابسات التي رافقت غرق مركب مساء أمس، وعلى متنه 60 شخصًا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وأكد عون، أنه تابع منذ ليل أمس التفاصيل المتعلقة بحادثة غرق المركب قبالة ساحل طرابلس، الذي كان يبحر بأشخاص لبنانيين وغير لبنانيين إلى خارج المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

واطلع عون على وقائع عمليات إنقاذ ركاب الزورق الذين نجوا من الغرق وتأمين العلاج اللازم لهم، فيما تتابع الوحدات العسكرية البحث عن الركاب الآخرين، وكان الجيش اللبناني قد أعلن عن إنقاذ 48 شخصًا بينهم طفلة متوفية ممن كانوا على متن المركب الذي كان يقل 60 شخصا.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت أمس عن تمكنها من إنقاذ 48 شخصا بينهم طفلة متوفية ممن كانوا على متن مركب تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية قبالة شاطئ القلمون بمدينة طرابلس شمالي لبنان.

وأرجع الجيش اللبناني غرق المركب نتيجة تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولته الزائدة.

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