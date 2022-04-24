الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين في انقلاب سيارة بطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “القاهرة - الإسماعيلية” الصحراوي.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص بطريق “القاهرة - الإسماعيلية” الصحراوي أسفل الأوسطي باتجاه العاشر من رمضان، إثر انفجار إطار السيارة الأمامي الأيمن واختلال عجلة القيادة في يد سائقها، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة.

وانتقلت رجال الأمن بإشراف اللواء عمر و رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لعلاجهم، ورفع آثار الحادث من على الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تحرر محضر، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيق.

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وائل لطفي

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