وفد من الشعب الجمهوري بالجيزة يزور مطرانية الشهيد فيلوباتير مرقوريوس للتهنئة بعيد القيامة

قام وفد من حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة بقيادة المستشار أحمد حبيب أمين عام الحزب بالمحافظة، بزيارة مطرانية الشهيد فيلوباتير مرقوريوس لتقديم التهاني بعيد القيامة المجيد، وذلك في جو من الحب والسعادة.

واستقبل وفد الحزب نيافة الأنبا صموئيل أسقف أبو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط وجناب الأب القمص مرقس نعوم وكيل المطرانية، والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية، وتبادل الحزب مع الكنيسة كلمات التهنئة والترحيب بعيد القيامة المجيد وشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك في زيارة سادتها أجواء المحبة والفرحة.

وشارك في الزيارة كلا من المستشار أحمد حبيب أمين عام الحزب بالجيزة، تامر عويان أمين مساعد الحزب بالجيزة، ومحمد النادي أمين مساعد الجيزة، الدكتور ناصر عدلي أمين العضوية ومنسق الفعالية، الدكتورة ايناس بهي الدين أمينة المرأة، الدكتور أحمد سامي أمين الشباب، الدكتورة نجلاء البيومي أمين العلاقات العامة والمراسم، مي فريد أمين مساعد المحليات، محمد فتحي أمين مساعد الإعلام، هند يحي أمين مساعد العضوية، أسامة عقبي أمين الحزب بأبو النمرس، عادل رجب أمين الحزب بالحوامدية، السيد عبدالحكيم أمين العياط، سامح عبد المقصود أمين البدرشين.

وقدم المستشار أحمد حبيب، أمين الحزب، خالص التهاني القلبية للأشقاء الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيدا بدور الكنيسة المصرية في إرساء قيم التسامح والمحبة والسلام، ومتمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والامن والامان والاستقرار، مؤكدا على اهتمام الحزب بتوجيهات القيادة السياسية والقيادة المركزية للحزب بإشراك إخواننا الأقباط في المشاركة السياسية القيادية في كافة مناحي العمل السياسي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد بعث ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشارك في القداس عدد من أساقفة وقساوسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمئات من أبناء الكنيسة الكاثوليكية.