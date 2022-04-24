حملات مكثفة لضبط الأسواق بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط مخبز جمع ١٦٢ بطاقة تموينية لتحقيق ربح غير مشروع، و٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل وعدم وجود سجل زيارات.

كما مرَّت الحملة على كفر الدوار، وتم ضبط ٤ جزارين بتهمة الذبح خارج المجازر الحكومية وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٣ محال لعرضهم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأغلقت الحملة مخبزًا لمدة شهر، لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٣ جرام للرغيف الواحد، وضبط ٤ مخابز قاموا بالتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، وتم ٤٠ جوال ياميش بدون فواتير بأحد المخازن غير المرخصة بدائرة مركز شرطة بدر.

وضبطت الحملة مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز آخر تصرف في ٤٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود.

كما تم ضبط أحد التجَّار التموين استولى على سلع تموينية بدون وجه حق تقدر بمبلغ 5155 جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات وجارِ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.