الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يشارك الأطفال فرحتهم بعيد القيامة المجيد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اعتاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على مدار أكثر من عامين، أن يشارك أبناء المحافظة من الأيتام في كل المناسبات السعيدة، حيث زار صباح اليوم دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بجوار كنيسة الأروام بمدينة بني سويف لتهنئة الأطفال، في لفتة طيبة، أدخلت البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال صبيحة يوم عيد القيامة ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة، والتي رافقه خلالها: اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، وأمل أحمد حسن وكيل وزارة التضامن، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، ومسئولي الدار.

c3032545-c5bd-4a33-af11-cd713d973d16

وأبدى محافظ بني سويف سعادته الكبيرة بالتواجد بين أبنائه، أبناء مصر، في هذه المناسبة السعيدة، وأنه يحرص على مشاركتهم فرحتهم بالعيد، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقرب من كل المواطنين وأطفال مصر ومشاركتهم أفراحهم وفي كل المناسبات.

572c1665-c109-4372-8842-d996e8b69e7c

حرص المحافظ على مداعبة الأطفال والاستماع لبعض الموهوبين منهم، وفي لفتة مميزة، وهو يراجع ألبوم صور الزيارات السابقة، كان ينادي على بعض الأطفال بأسمائهم، ويداعبهم بأنهم كبروا عن الأعوام السابقة، حيث قوبل ذلك من جانب الأطفال بالسعادة والبهجة.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو الدار عن سعادتهم الكبيرة بحضور المحافظ ومشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، خاصة وأن المحافظ لم ينقطع منذ أن تولي المسئولية عن زيارة الدار في تقليد جديد لم يسبقه إليه أي مسئول، معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما يفعله من أجل رفعة الوطن، مؤكدين أن هذه الزيارة تعبير حقيقي عن الجمهورية الجديدة التي يسودها الحب والتكامل بين كل المواطنين من أجل وطننا مصر.

948ef876-daaf-437c-a973-19ca3babbca6

وفي ختام الزيارة تفقد المحافظ مكونات الدار التي تتكون من طابقين تشمل غرف إقامة للأطفال الأيتام وحديقة وقاعة اجتماعات ومطبخ لتقديم الوجبات لنزلاء الدار من الأطفال الأيتام من البنات والبالغ من سن 6 إلى 14 سن، مؤكدا دعمه للدار، وأن مكتبه دائما مفتوح لهم.

بني سويف اطفال الكتاب المقدس عيد القيامة المجيد وكيل وزارة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

لأول مرة.. «الدستور» ينشر وثائق نادرة لبداية حفر قناة السويس

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23 على شاشة شاشة ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة