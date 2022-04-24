الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر

إصابة شخص صدمته سيارة
إصابة شخص صدمته سيارة

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق في مدينة نصر، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية فى مدينة نصر مفاده وجود حادث تصادم، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة أسفرت عن إصابته بكسور وكدمات، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيق.

 

مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة النجدة حادث تصادم سيارة مسرعة

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