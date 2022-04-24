نشاط الوزارات| قوافل طبية وفرص عمل لحياة كريمة.. وحجز وحدات الإسكان

شهدت الوزارات والهيئات والقطاعات التابعة لها، نشاطا كثفاً منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، لتنفيذ المشروعات القومية ومنها حياة كريمة، ومتابعة الملفات اليومية ومعدلات الإنجاز من الوزراء والمسؤولين المختصين، والتى نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:

توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء لإنشاء مساجد

يقوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء، بشأن إنشاء مسجدين أحدهما بمدينة دهب والآخر بمدينة نويبع.

أوضح وزير الأوقاف، أن توقيع البروتوكول سيتم بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك بحضور محافظ جنوب سيناء، خالد فودة.



قوافل طبية مجانية لقرى حياة كريمة

كما يتابع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لتوقيع الكشف الطبي والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية " نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال-الباطنة - الأنف والأذن-العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية".

كما يتم تقديم خدمات الأشعة والتحاليل ، وذلك للمواطنين فى محافظتي أسوان والوادي الجديد.

بروتوكول للتوسع فى مشروعات كثيفة العمالة

كما تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين في إطار التوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة.

يأتي ذلك في إطار توفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة الحالية، وخاصة للشباب والفئات المستحقة والمستهدفة.

توفير 5403 فرص عمل برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه

فى سياق آخر، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن توفير فرص عمل تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأعلن وزير القوى العاملة، عن توفير 5403 فرص عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

وذلك، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهري أبريل ومايو 2022



فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي ومتوسطي الدخل

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فى سياق مختلف، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الوحدات المطروحة تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة لمدة حدها الأقصى ٣٠ سنة والصادرة بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢١.

إيراد نهر النيل تستعد لموسم زراعات الصيف

كما ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي، الموقف المائى الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، موجهاً بضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي، موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال موسم زراعات الصيف.



رفع 85 ألف طن مخلفات من المجارى المائية

كما أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التخلص الآمن لرفع مخلفات الترع والمصارف وذلك في 37 مركز إدارى تم اختيارهم بـ21 محافظة لتنفيذ النموذج التجريبي الناجح الذي تم تنفيذه بمحافظة البحيرة ليتم تنفيذه فى المراكز المشار اليها على مستوى اقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والقناة والدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

و أكد اللواء محمود شعراوي أن كمية المخلفات التي تم إزالتها على المجاري المائية بلغت 85 ألف طن حتى الآن على مستوى الـ37 مركزا إداريا.