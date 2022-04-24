الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة سوهاج يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد الخالق

قدم مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة  أصدق التهاني والتبريكات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، المرقسية والأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ومن خلال التهنئة أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته كون أن عيد القيامة المجيد يصادف هذا العام، أيام شهر رمضان المبارك وأعياد تحرير سيناء وقرب عيد الفطر المبارك، وهذا ما يعيشه شعب مصر دائما كنسيج واحد يشاركون بعضهم البعض في كل المناسبات السعيدة، ويشكلون حائط صد منيع في مواجهة كل الأزمات على مر العصور.

وفي نهاية التهنئة توجه رئيس الجامعة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها وشعبها، وجيشها ورجال امنها،  في ظل القيادة الواعية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة.

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