اليوم.. اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لاعتماد نتيجة القيد

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا له برئاسة النقيب ضياء رشوان، اليوم الأحد، لمناقشة اختيار السكرتير العام الجديد ووكيل النقابة، واعتماد نتيجة القيد لجدول تحت التمرين، ومناقشة عدد من ملفات النقابة.

وكان أعلن محمد شبانة، اعتذاره عن الاستمرار في منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنه فى ظل الاحترام لأحكام القضاء المصرى وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى باستمرارى عضوًا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ واتساقًا مع المنهج الذى نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم، وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى أى مكان وبأى موقع، وعلى الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار فى الإجراءات القضائية، حيث إن الحكم الذى صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية، وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل فى أن العمل النقابى الخدمى لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب، فإننى أعلن اعتذاري عن عدم الاستمرار فى موقعى سكرتيرًا عامًا لنقابة الصحفيين، وذلك لحين إصدار الحكم النهائى بهذه القضية.

وقال شبانة، إنه يسلم الأمر مؤقتًا لنقيب الصحفيين لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن مع استمرارى فى أداء عملى النقابى والخدمى عضوًا بمجلس النقابة فى ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم، متابعًا:" حقًا أتوجه بكل الشكر والحب والامتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبونى بالانتظار لحين إصدار الحكم النهائى بالمحكمة الإدارية العليا، ولكننى أردت أن أضرب مثلًا فى احترام أحكام القضاء وهو أمر نحافظ عليه أدبيًا كنقابة وبيت لكل الصحفيين المصريين أو كنائب بالبرلمان المصرى، حتى وإن كانت لنا وجهات نظر أخرى وهذه وجهات النظر علينا إثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم".

واختتم: "نهاية أتقدم بخالص التقدير والاحترام لحضراتكم ومستمر معكم عضوًا بمجلس النقابة إن شاء الله".