التحفظ على كمية من الفسيخ والرنجة مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2.5 طن فسيخ ورنجة مجهولة المصدر داخل محل قبل ترويجها بالأسواق فى أعياد شم النسيم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر بقصد التربح منها والإضرار بصحة المواطنين.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل بمنطقة محطة مصر بدائرة قسم شرطة العطارين، لحيازته كمية من الفسيخ والرنجة مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق استعدادًا للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم حفاظًا على صحة المواطنين.

تم مداهمة المحل وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 300 صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كجم، بإجمالي طن ونصف رنجة مجهولة المصدر، و20 برميل فسيخ زنة البرميل 50 كجم بدون بيانات بإجمالى طن فسيخ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.