أبرزها كن قدوة جيدة.. ماذا تفعل عندما لا يكون لطفلك أصدقاء؟

يُمنح بعض الأطفال بالهدية الطبيعية المتمثلة في التواصل الاجتماعي وتكوين الصداقات، بينما يعتبر بالنسبة للآخرين صعوبة تسلق، وقد لا يكونون ثرثارين أو قد يشعرون بالخجل من الاقتراب من الآخرين والتحدث معهم، وفي النهاية سيجعل من الصعب عليهم تكوين صداقات والتعامل مع الأطفال الآخرين يمكن أن يؤثر أيضًا على علاقاتهم مع الآخرين عندما يكبرون

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع «timesofindia» بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة طفلك لتكوين صداقات:

لفهم الأسباب أولا

يجب أن تكون الخطوة الأولى هي فهم السبب الجذري للمشكلة اسأل أطفالك لماذا ليس لديهم أصدقاء أو لماذا لا يلعبون مع أطفال آخرين لأنهم يشعرون بالخجل أو أنهم لا يتحدثون معهم يمكن أن تساعدك المعرفة الكاملة بالموقف في اتخاذ الخطوات الصحيحة.

اسأل الآخرين

تحدث إلى الأطفال الآخرين الذين يعيشون بالقرب من منزلك أو الدراسة في مدرسة أطفالك للحصول على فهم أفضل للمشكلة التي يعاني منها طفلك في بعض الأحيان، لا يستطيع الأطفال بمفردهم الكشف عن السبب الحقيقي أو قد لا يتمكنون من معرفة المشكلة التي يواجهونها ربما يستطيع الأطفال الآخرون من حولهم معرفة سبب بقاء طفلك بمفرده.

علمهم سبب أهمية الأصدقاء

علم ابنك لماذا يعد تكوين صداقات والتحدث مع الآخرين أمرًا ضروريًا أطلعهم على المفاهيم المختلفة للتعاطف والمعاملة بالمثل والدعم، والتي يحتاجها كل فرد للإبحار خلال الأوقات الصعب أخبرهم بكيفية دعم أصدقائهم وكيفية بناء رابطة قوية.

علمهم كيفية تكوين صداقات

ربما يكون طفلك خجولًا ولا يعرف كيف يبدأ محادثة لمساعدتهم على التغلب على هذه المشكلة، مارس لعب الأدوار في المنزل يمكنك تعليمهم كيفية تقديم أنفسهم وكيفية إجراء محادثة هذه المهارة ستساعدهم على المدى الطويل.

كن قدوة جيدة

يتعلم الأطفال من خلال النظر إليك لذلك إذا كنت تريد أن يكون لطفلك أصدقاء جيدون، فعليك أولاً أن تحاول أن تكون جيدًا مع أصدقائك عندما يعرفون كيف تتفاعل مع صديقك، وكيف تتحدثان ومدى أهميتهما بالنسبة لك، فسوف يكررون نفس الشيء أيضًا.