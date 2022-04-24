الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يشهد بدء موسم حصاد القمح

جانب من التفقد
جانب من التفقد

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2022، وذلك من داخل قرية نجع النجار بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، بحضور السيد أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، والمهندس خميس محمد علي مدير مديرية الزراعة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأشار المحافظ إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية؛ بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من إلى شون وصوامع المحافظة.

يذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بسوهاج بلغت 211 ألف و 862 فدان موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي، وقد تم تجهيز 18 موقع تخزيني ما بين "صوامع، وشون "، تتسع لـ 142 ألف طن قمح.
كان تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لإنشاء 30 مجمع خدمات زراعية " بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، والتي يتم  إنشاؤها بإشراف من الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني. 
وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 7 مجمعات لخدمة المزارعين بقرى " أم دومة بمركز طما، وأولاد حمزة، و روافع العيساوية" بمركز المنشاة"، وبرديس، وأولاد عليو، وبني حميل، وعرابة أبيدوس، بمركز البلينا، لافتًا إلى انتهاء الأعمال الإنشائية واستمرار تنسيق المواقع العامة بـ 5 مجمعات زراعية بقرى "الرياينة المعلق والمدمر" بمركز طما، وقرى " الزوك الغربية وأولاد سلامة، والدويرات" بمركز المنشاة.
وأشار "الفقي" إلى أنه جار أعمال التشطيبات النهائية لعدد 14 مجمع خدمي زراعي بقرى "البطاخ والغريزات وأولاد إسماعيل وبناويط وشندويل بالمراغة، وقرى العوامر بحري، والبربا، والمجابرة، وبيت داوود، وبيت علام بجرجا، وقرى الخيام، والسلام، وأولاد سالم بحري"،  بمركز دار السلام"، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المجمعات بنسب تنفيذ مختلفة.
 

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