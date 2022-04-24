الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الجزائرى: الإنتاج.. الحل الأمثل للتغلب على الغلاء فى الأسواق العالمية

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

 أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لديها احتياطي للحبوب يصل إلى 8 أشهر، لافتا إلى أن الإنتاج يعد الحل الأمثل للتغلب على الغلاء في الأسواق العالمية.


جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الدوري، الذي عقده تبون،  مع ممثلي الصحافة المحلية، وبثه التلفزيون الجزائري الرسمي.
 

وردا على سؤال حول آداء الحكومة منذ مطلع العام الجاري، أوضح الرئيس الجزائري بأنه سبق وأكد أن العام الجاري سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم محاربة البيروقراطية وتشجيع الإنتاج والتوظيف، وهو ما ساهم في توفير حوالي 52 ألف فرصة عمل في غضون 3 أشهر.
 

وأضاف أنه تم إعادة هيكلة ميزانية الدولة، ووضع قانون جديد للاستثمار سيتم إصداره قريبا خلال شهر، فضلا عن تنصيب المجلس الأعلى للطاقة لتحديد سياسات الطاقة وتنظيم عمليات الاستثمار في مجال المحروقات.


وتابع الرئيس الجزائري قائلًا إنه جرى دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذلك دعم القدرة الشرائية للمواطن.
 

واستطرد قائلا: إن دعم الطبقات الأكثر احتياجا يعد مبدأ أساسيًا من مبادىء الجمهورية الجزائرية، مؤكدا أنه لا مساس بحقوق هذه الطبقات، ولكن عدم إعطاء الدعم إلا لمن يستحق.
 

وأعلن تبون أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدعم تضم ممثلي البرلمان والنقابات والأحزاب لمراجعة الدعم الحكومي والتأكد من توفيره لمستحقيه، وذلك في أخر مايو المقبل.

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وائل لطفي

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