الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الأوكرانى: لا يمكن تجريد ميدفيدشوك من صفته النيابية دون محاكمته

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني أولكسندر كورنيينكو، أنه لا يمكن تجريد النائب عن زعيم حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدشوك من صفته دون صدور حكم بذلك.

وقال كورنيينكو في تصريح إنه "لا يمكن تجريد نائب اختاره الشعب من منصبه إلا إذا قدّم طلب استقالة".

وبالنسبة للموقوف لدى كييف، النائب المعارض فيكتور ميدفيدشوك، أكد أنه "لا يمكن حرمانه من صفة نائب برلمان أوكرانيا إلا بحكم قضائي".

وأضاف: "ليس لدينا أسس دستورية لسحب التفويض إذا كان الشخص قيد التحقيق فقط، فالمطلوب حكم من المحكمة".

وتابع: "أعتقد أنه سيكون هناك حكمًا، والجميع يفهم ذلك".

وأردف قوله: "كل ما يمكننا فعله هو اسبعاده حقًا من اللجنة البرلمانية، وهذه الخطوة مهمة من الناحية الرمزية".

و على صعيد آخر،  أعربت أوكرانيا عن أملها في الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك خلال تصريحات أليونا شكروم عضو لجنة البرلمان الأوكراني، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، خلال زيارتها بروكسل عقب اجتماع مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقالت إن "المسألة الأولى التي توصلنا إليها كانت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كل شيء ليس بالسهولة التي نتمناها، لكن علينا الحصول على وضع الدولة المرشحة في الشهر المقبل، أعتقد إنه ليس مجرد رمز لأوكرانيا، نحن نستحقه ونحن مستعدون للقيام بذلك اقتصاديًا".

وأشارت إلى أن أوكرانيا قامت بالكثير من العمل وأكملت بالفعل الجزء الأول من استبيان المفوضية الأوروبية حول استعداد البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعمل حاليًا على الجزء الثاني من الاستبيان فيما يتعلق بامتثال البلاد لقانون الاتحاد الأوروبي.

وتابعت قائلة: "لا أعتقد أن الاستبيان الثاني كان ضروريًا على الإطلاق، نحن نحترم إجراءات الحصول على وضع المرشح للعضوية، لكن أعتقد أنه من الاستبيان الأول كان واضحًا أننا جاهزون لذلك".

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