الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الروسى يدعو كندا للتأثير على واشنطن لمنع الاستفزازات فى أوكرانيا

السفير الروسي في
السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف

دعا السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف السلطات الكندية للتأثير على واشنطن في منع وقوع استفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا.

 

وقال ستيبانوف: "أرسلت رسائل شخصية إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزيرة الخارجية ميلاني جولي للتأثير على الإدارة الأمريكية ومنع هذه المأساة".

 

وأكد السفير في بيانه أن المعلومات حول الاستفزازات قد تم نقلها إلى حكومة كندا ووسائل الإعلام المحلية والدبلوماسيين من دول أخرى في أوتاوا.

 

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف في وقت سابق: "تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية، وكانت هذه الخطة قد وضعت وتمثل ردا على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

أوكرانيا روسي الروس يدعو الاستفزاز الاستفزازات السفير الروسي كندا

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وائل لطفي

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