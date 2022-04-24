بطريرك الأقباط الكاثوليك يشكر المهنئين بعيد القيامة المجيد

ترأس مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر.

شارك غبطته في الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الأيبارشية البطريركية، والقمص يوسف بشري، والأب يوسف عبد النور اليسوعي، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الاكليريكية بالمعادي، والشمامسة، والمؤمنون.

تضمن القداس الإلهي الكلمة الروحية من غبطة البطريرك للحضور، تلاها كلمة على لسان نيافة الأنبا باخوم، التي احتوت على شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أناب عنه السيد أحمد الأنصاري، أمين رئاسة الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الذي أناب عنه اللواء الدكتور منتصر فخر الدين، مساعد مدير أمن القاهرة، كما أرسل سيادته برقية تهنئة لغبطة البطريرك.

وتم تقديم الشكر لجميع الذين أرسلوا برقيات تهنئة، وعلى رأسهم الفريق أول محمد أحمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

كما تم تقديم الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف، والدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان، والدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما تم تقديم الشكر والتقدير أيضًا للدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الذي أرسل برقية تهنئة وحضر نيابة عنه المهندس ماجد خليل، وباسم ثروت.

وانتهى القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.