البابا تواضروس يشكر ولى عهد الإمارات بعظة قداس القيامة

شكر قداسة البابا تواضروس الثاني، في مُفتتح عظته بقداس عيد القيامة، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة التي قدمها لقداسته بالعيد، كما هنأ قداسة البابا فخامته والإخوة المسلمين بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر.

وقال البابا: "أود أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على محبته وتهنئته لنا كعادته دائمًا بالعيد وأرسل لنا برقية تهنئة رقيقة كما أرسل برقية تهنئة لكل المصريين الأقباط في الخارج وقدمها لهم السفراء المصريين في سفاراتنا بالخارج، وأناب عن سيادته لحضور القداس الإلهي السيد اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ونحن إذ نشكر سيادته على مشاعره الطيبة نتقدم لسيادته ولإخوتنا وشركائنا في الوطن بالتهنئة بصوم شهر رمضان الكريم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك".

وشكر قداسة البابا أيضًا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة على تهنئته لقداسته عبر برقية تهنئة.

وفي ختام عظته بالقداس، أشار قداسة البابا إلى تزامن الأصوام والأعياد الدينية والوطنية على مدى شهر تقريبًا، وهنأ قداسته المصريين بهذه الأعياد.

وقال البابا: "نحن يا إخوتي الأحباء ونحن نحتفل بعيد القيامة المجيد، نشكر حضوركم جميعًا، ومن دواعي فخرنا في مصرنا أننا خلال هذا الشهر، أو خلال شهر نحتفل بعدة أعياد كثيرة بدأناها بالأصوام، الأصوام القبطية والأصوام الإسلامية، ثم ها هو عيد القيامة وبعد أيام عيد الفطر، كل سنة وحضراتكم طيبين، ثم يأتي إلينا عيد تحرير سيناء في ٢٥ أبريل، وأيضًا عيد العمال في أول مايو، وتجتمع الأعياد الوطنية والاجتماعية والدينية في تآلف وفي محبة".

واختتم: "نشكر فخامة الرئيس على محبته الدائمة، ونشكر كل السادة المسئولين في بلادنا العزيزة، ونصلي من أجل أن يحفظ الله حياتنا وسلامة بلادنا، خاصةً أمام هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وأن يحفظكم جميعًا سالمين في كل عمل صالح، كل سنة وحضراتكم طيبين".