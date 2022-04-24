الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الألمانية» تخطط لشراء 60 مروحية ثقيلة بقيمة 5 مليارات يورو

مروحيات بوينغ
مروحيات بوينغ

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن نيتها شراء 60 مروحية نقل ثقيلة من طراز Chinook CH-47F من شركة "بوينغ" الأمريكية.

ووفقا لصحيفة Bild am Sonntag، فإن كلفة المروحيات قد تصل إلى 5 مليارات يورو، ولن يتم التسليم قبل 2025-2026.

ومن المفترض أن تحل هذه المروحيات محل الطائرة العمودية CH-53G Stallion القديمة، التي تم إنتاجها بشكل مشترك من قبل شركتي Sikorsky الأمريكية وVFW الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المروحيات عمرها 50 عاما وتحتاج إلى الإصلاح.

ومن المتوقع أن تبلغ وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت البوندستاغ (البرلمان الألماني) بهذا القرار الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "بوينغ" أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة Airbus Helicopters للمشاركة في مناقصة توريد مروحيات ثقيلة إلى وزارة الدفاع الألمانية.

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