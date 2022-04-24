الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء سنغافورة: تخفيف إجراءات كورونا سيعيد البلاد لوضعها السابق تقريبا

رئيس وزراء سنغافورة
رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج  إن تخفيف إجراءات كورونا على نطاق واسع سيعيد البلاد إلى وضعها السابق قبل الجائحة تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية.
 

ودعا رئيس الوزراء مواطنيه في منشور على موقع فيسبوك بعد يوم من إعلان هذه التغييرات إلى الاستمرار في التحلي بالمسؤولية المجتمعية والعناية بالآخرين.
 

وكتب لي: "إن هذه التغييرات ستعيدنا إلى وضع ما قبل كوفيد- .19 أنا واثق من أن الجميع سيتحلى بالمسؤولية الاجتماعية، ووضع الكمامات عندما تكونون في أماكن مغلقة، وعزل أنفسكم إذا شعرتم بتوعك، والحرص على بعضكم البعض".
  

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل،  المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

 

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE ، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

 

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

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وائل لطفي

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