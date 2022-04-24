نشرة بعد منتصف الليل.. موعد صلاة العيد وامتحانات الجامعات وزكاة الجنين «حديث المصريين»

أحداث كثيرة شغلت المصريين خلال الساعات القليلة الماضية على أكثر من مستوى، وهناك العديد من الأخبار وما يُشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.

وتُقدّم "الدستور"، ضمن سلسلتها الخدمية للمواطنين، أبرز ما شهدته الساعات الماضية وما يُريد المواطن معرفته.

موعد صلاة عيد الفطر في جميع محافظات الجمهورية

شهدت محركات البحث "جوجل"، اهتمام المصريين بموعد صلاة عيد الفطر المُبارك 2022، في محافظات الجمهورية، خاصَّة مع اقتراب إجازة موعد عيد الفطر ودخولنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم 2022.

وأعلنت وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الفطر المبارك بجميع محافظات الجمهورية، الذي يوافق حسب إمساكية شهر رمضان، يوم الإثنين بعد الماضي، أيضًا ضوابط الوزارة في تطبيق الاجراءات الاحترازية بين المصلين، لمعرفة التفاصيل عن موعد وضوابط صلاة عيد الفطر اضغط هنا...

أفضل الأدعية المستحبة في ليلة القدر

جاء البحث عن أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، في قائمة الأكثر بحثًا طوال الأيام الماضية وحتى هذه اللحظة، وتُعتبر هذه الليالي هي أفضل 10 ليالِ في الشهر كاملاً، كونها تُقبل فيها الأعمال ويتضاعف فيها الأجر، وتكون فيها ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر، كما ذكر ربُنا في كتابه الحكيم، وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والتسليم.

ويجتهد الكثيرون في هذه الليالي خاصة، لِما فيها من خير وافر وغفران مضاعف من الله عزّ وجل، وفي كل ليلةٍ عتقاء من النار وفائزين بالجنَّة دون عناء أو شقاء، ولا سابقة عذاب، ويبحث العديد على أفضل الأدعية المستحبة في هذه الليالي، خصوصًا ليلة القدر، التي تغفر الذنوب وتقبل الدعوات فيها.. لمعرفة أفضل الأدعية المستحبة في ليالي العشر وليلة القدر، اضغط هنا...

دار الإفتاء تكشف مقدار زكاة الفطر للجنين وحالات إخراجها

يتجدد الحديث عن حكم إخراج زكاة الفطر عن "الجنين" وموعدها في شهر رمضان، حيث شغل مقدار زكاة الفطر عن الجنين الذي لم تلده أمّه، بال الكثيرين، وهناك من يُريد معرفة المقدور منها والشرع في أمرها.

ووردت العديد من الأسئلة حول كيفية إخراج زكاة عيد الفطر المبارك وموعدها في شهر رمضان، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

في السياق ذاته، أجابت دار الإفتاء على سؤال تقول صاحبته: "أنا حامل، فهل من الواجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟".

وجاء الجواب بحسب الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، كالتالي.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا...

الأعلى للجامعات: الالتزام بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني

لا زال الشك حول الخطة التي أقرَّها المجلس الأعلى للجامعات بشأن بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، يدور بين طلاب وطالبات الجامعات، خاصة بعد تحديد الامتحانات في شهر يونيو، وهو يعتبر متأخرًا عن السنوات الماضية.

وفي السياق، عقد المجلس الأعلى للجامعات، مساء أمس، ضمن اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، لمناقشة الأمر وتوضيح كل ما يخص هذا الشأن.. للتفاصيل اضغط هنا...

سعر الذهب في مصر 2022

اهتم المصريين معرفة أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأيام الحالية، لعدما شهدت أسعاره ارتفاعًا كبيراً خلال الأيام الماضية، خاصة مع حلول عيد الفطر المُبارك ورجوع المناسبات من جديد.

وفي ظلّ قبول الكثير من المواطنين في الوقت الحالي على شراء وبيع الذهب لذلك يتساءلون عن سعر الذهب، مساء السبت، لارتفاع أسعاره خلال الفترة الجارية والذي يعتبر الملاذ الآمن اقتصاديًا، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار، وكذلك نسبة العرض والطلب عليه.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا...