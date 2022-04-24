الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

بعد الملاحظات حولها..

وزير الخارجية يوجه بتطوير «مكاتب التصديق» لخدمة المواطنين

سامح شكري
سامح شكري

وجَّه وزير الخارجية سامح شكري، بالتعامل الفوري والحاسم مع الملاحظات التي طرأت بشأن بعض مكاتب التصديقات، وتطويرها، ومعالجة أيٍ من أوجه القصور في تلك المكاتب، على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بصورة ناجزة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على مواصلة الاضطلاع بدورها في خدمة المواطنين في الداخل والخارج على حد سواء، وعلى ضوء مُلاحظات طرأت على أداء بعض مكاتب التصديقات التابعة لها.

شكري يوجه بتطوير شامل 

وكذلك، وجَّه شكري قيادات الوزارة المعنيين بعقد اجتماع فوري للوقوف على كافة تفاصيل ما ورد حول عدد من هذه المكاتب، واتخاذ ما يلزم فورا.

وشملت التوجيهات مواصلة العمل لتسريع وتيرة تطوير مكاتب التصديقات بشكل شامل بهدف تحسين بيئة العمل فيها وإنجاز مختلف الخدمات المقدمة بالشكل المناسب وفي أسرع وقت ممكن. 

وأكد وزير الخارجية أن يكون التطور على نحو يواكب العصر عبر خطة شاملة لرقمنه المعاملات تسهيلاً على المواطنين وبشكل يتيح تقليل وقت الانتظار وتسهيل التعامل مع كافة المحررات القنصلية.

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وائل لطفي

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