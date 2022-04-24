مسؤول جزائرى: الأزمة ثنائية مع إسبانيا وليست مع الاتحاد الأوروبى

علق مسؤول جزائري على المعلومات المتداولة حول لجوء حكومة إسبانيا إلى المفوضية الأوروبية للعب دور وسيط مع الجزائر.

وصرح المسؤول الجزائري بأن الأزمة الحالية هي حصرية بين الجزائر وإسبانيا وليست مع الاتحاد الأوروبي، وأن المتسببين فيها هم من يساهمون في حلها.

ونقلت صحيفة "آل كوفيدونسيال" الإسبانية، أن وزير خارجية مدريد خوسيه مانويل ألباريس، طلب مساعدة ممثل السياسة الخارجية والدفاع في المفوضية الأوروبية جوسيب بوريل للوساطة مع الجزائر لتجاوز الأزمة الراهنة.

وحسب الصحيفة، فإن الجزائر ترفض منذ إعلان الموقف الجديد لرئيس الحكومة الإسبانية من نزاع الصحراء الغربية، الرد على اتصالات وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، الذي يعد إلى جانب سانشيز أحد مهندسي القرار الجديد لمدريد.

وأكد مسؤول جزائري "أن الجزائر ليس لديها مشكل مع الاتحاد الاوروبي بحكم أن الأزمة ثنائية مع إسبانيا وليس معه".

وأوضح أنه "يجب عدم السقوط في بعض المغالطات ولا يجب أن نخطئ في الموضوع"، مشيرا إلى أنه يتعين على الذين يتحملون بطريقة مباشرة، مسؤولية هذه الأزمة أن يشاركوا ويساهموا في تجاوزها.

وكان المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، قد أكد يوم 18 أبريل 2022، أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستحسم بشكل سيادي من قبل الجزائريين في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة التي تضررت بشدة.

وأكد بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستقرر سياديا من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي.