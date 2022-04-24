الصحة العالمية تكشف عن مرض كبدى مجهول المصدر يصيب الأطفال فى أوروبا وأمريكا

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 170 إصابة بالتهاب الكبد الحاد مجهول المصدر لدى أطفال في 12 دولة، وتسجيل وفاة واحدة بهذا الالتهاب.

وقالت المنظمة في بيان: "حتى 21 أبريل 2022، كان هناك ما لا يقل عن 169 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ في 11 دولة في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ودولة واحدة في منطقة الأمريكتين".

ومن بين إجمالي عدد الحالات، تم تسجيل 114 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في المملكة المتحدة، و13 حالة في إسبانيا، و12 في إسرائيل، و9 في الولايات المتحدة، و6 في الدنمارك، كما تم تسجيل أقل من خمس حالات في أيرلندا، وأربع في كل من إيطاليا وهولندا، وحالتان في كل من النرويج وفرنسا، وواحدة في كل من رومانيا وبلجيكا.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتراوح عمر المرضى ما بين شهر واحد إلى 16 عاما. وما يقرب من 10% من المرضى احتاجوا إلى زراعة كبد. ولدى منظمة الصحة العالمية معلومات عن حالة وفاة واحدة على الأقل.

علي صعيد آخر، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصحية بجمهورية الكونغو الديمقراطية أعلنت عن تفشٍ جديد لفيروس إيبولا، بعد تأكيد حالة إصابة في إحدى المدن الواقعة بشمال غرب مقاطعة أكواتور، وحيث يعد التفشى الجديد للفيروس هو الثالث بنفس المقاطعة منذ عام 2018.



وقالت الصحة العالمية - في بيان اليوم السبت- "إنه حتى الآن تم تأكيد حالة واحدة فقط، وهي لمريض يبلغ من العمر 31 عامًا عانى من الأعراض في 5 أبريل الجارى وأُدخل للعناية المركزة في 21 أبريل، لكنه توفى"، موضحة أن العاملين الصحيين هناك أرسلوا العينات لاختبارها على الفور، وتجري التحقيقات لتحديد مصدر التفشى.



وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتى المدير الإقليمى للصحة العالمية لإفريقيا: "برغم أن التحرك يجب أن يكون بأسرع ما يمكن، خاصة أن الوقت ليس في الصالح، إلا أن النبأ الإيجابي هو أن السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها خبرة أكثر من أي شخص آخر في العالم في السيطرة على تفشي الإيبولا بسرعة".