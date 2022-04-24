مصرع طفل عقب سقوطه من سيارة على طريق بحر البقر

شهدت جنوب محافظة بورسعيد حادث أليم، حيث لقى طفل مصرعه، عقب سقوطه من سيارة ربع نقل على طريق بحر البقر، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى الزهور بوصول المصاب محمد أسامة محمد كامل، يبلغ من العمر 7 سنوات، بادعاء سقوط من سيارة ربع نقل بمنطقة بحر البقر.

وخلال تقديم الإسعافات الأولية من الفرق الطبية، توفي الطفل أثناء التعامل معه، وتم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصاريح الدفن.