استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 1214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و959 ألفا و40 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 6072 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 528 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 977 ألفا و434 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 6922 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و554 ألفا و 689 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 43 ألفا و4 حالات وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و1144 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 15 ألفا و953 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 523 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 201 ألفا و431 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 9 آلاف و 236 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 143حالة وفاة، و70 ألفا و520 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 162 ألفا و 609 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 16 مليونا و79 ألفا و209 إصابات.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و101 ألف و220 إصابة، كما استقرت حصيلة الوفيات عند 8523 حالة لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 544 ألفا و 463 حالة، والوفيات إلى 57 ألفا و 375 حالة.

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 3820 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 695 آلفا و 585 حالة، والوفيات إلى 38 ألفا و777 حالة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 4175 حالة إصابة و 28 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 277 ألفا و557 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و867 وفاة.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 6115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 470 ألفا و 481 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1011 حالة بعد تسجيل 18 حالة وفاة على مدار أمس.