الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هل يساهم «النظام الغذائى المرن» فى خفض الوزن؟

النظام الغذائى المرن
النظام الغذائى المرن

يعتبر الحصول على جسم رشيق ووزن مثالي، من الأحلام التي تراود الكثيرين، فالنظام الغذائي هو ببساطة أسلوب حياة، حيث تكمن الفكرة وراء النظام الغذائي المرن في اتباع نهج أكثر مرونة للنباتيين، بحيث يمكنك جني فوائد تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، دون التخلي عن المنتجات الحيوانية مثل شرائح اللحم والدجاج.

وفي تصنيفات أفضل نظام غذائي لعام 2022 من قبل US News & World Report، احتل النظام الغذائي المرن المرتبة الثانية في فئة أفضل الأنظمة الغذائية بشكل عام، من حيث الصحة على المدى الطويل والوقاية من الأمراض، والمرتبة الثانية في أفضل الأنظمة الغذائية لمرض السكري، وفقًا لما ذكره موقع "everydayhealth" الطبي.

كما احتلت المرتبة الثانية في أفضل النظم الغذائية النباتية، ومما لا يثير الدهشة أن النظام الغذائي احتل أيضًا المرتبة الثانية في فئة أسهل الأنظمة الغذائية التي يجب اتباعها في عام 2022، مما يشير إلى أن طبيعته الأقل صرامة تساعد الناس على الحفاظ عليه.

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كيف يعمل النظام الغذائي المرن ؟

يمكنك التفكير في هذا النظام الغذائي باعتباره طريقة نباتية  لتناول الطعام، نظرًا لأن الخطة تروج للمبادئ والفوائد الأساسية لنظام غذائي نباتي، جنبًا إلى جنب مع تضمين بعض البروتينات الحيوانية بدرجة أقل.

وأوضح الأطباء، أن النظام الغذائي المرن، يحتوي على إرشادات حول كمية اللحوم التي يجب أن تتناولها، حيث يوصي الخبراء بالتخلي عن اللحوم يومين في الأسبوع، مع تناول ما لا يزيد عن 26 أونصة من اللحوم إجمالاً خلال الأيام الخمسة المتبقية. 

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المبادئ الأساسية للنظام الغذائي المرن

إذا كان التفكير في أوقية اللحم في الأسبوع يربكك، فاستخدم الإرشادات والتي توصي المبتدئين  6-8 وجبات خالية من اللحوم من إجمالي 21 وجبة كل أسبوع، أما المستوى المتقدم  9-14 وجبة خالية من اللحوم من إجمالي 21 وجبة كل أسبوع.

هذه الإرشادات وضعها خبراء التغذية، وهي التي تفصل بين النظام الغذائي المرن وخطط الأكل الأخرى الشاملة للحوم، مثل نظام غذائي آكل اللحوم، بينما يعطي الشخص المرن الأولوية للخضروات.

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