محافظ المنيا يشهد قداس عيد القيامة المجيد

قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، التهنئة للأخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث زار مطرانية الأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا.



ورافق محافظ المنيا في زيارته، اللواء محمد عبد التواب، مدير الأمن، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية .



وشهد المحافظ، قداس عيد القيامة المجيد، معربا عن خالص تهانيه لجميع الأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد المحافظ اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مشيرا إلى أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام.

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