العثور على رضيعة تحت شجرة بأحد شوارع الخارجة

عثر أهالي مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، مساء السبت، على طفلة رضيعة أسفل شجرة بأحد أحياء المدينة.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول رضيعة لمستشفى الخارجة التخصصي، وعلى الفور تم الكشف عليها والتأكد من صحتها وتم خضوعها على جهاز الحضانة الخاص بالمستشفي.

وتكثف مباحث قسم الخارجة، جهودها حاليا للكشف عن مُلابسات الواقعة، والتعرف على أسرة الطفلة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.