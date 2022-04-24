الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على رضيعة تحت شجرة بأحد شوارع الخارجة

صورة الرضيعة
صورة الرضيعة

عثر أهالي مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، مساء السبت، على طفلة رضيعة أسفل شجرة بأحد أحياء المدينة.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول رضيعة لمستشفى الخارجة التخصصي، وعلى الفور تم الكشف عليها والتأكد من صحتها وتم خضوعها على جهاز الحضانة الخاص بالمستشفي. 

وتكثف مباحث قسم الخارجة، جهودها حاليا للكشف عن مُلابسات الواقعة، والتعرف على أسرة الطفلة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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أهالي مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد على طفلة رضيعة شجرة إخطار ا من إدارة شرطة النجدة مستشفى الخارجة جهاز الحضانه

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وائل لطفي

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