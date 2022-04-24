الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يحضر قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس

محافظ الغربية
محافظ الغربية

حرص طارق رحمي محافظ الغربية، على حضور قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط ، وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، العقيد طارق عامر هيئة الرقابة الإدارية، العقيد إيهاب سويد إدارة الأمن الوطني ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والبرلمانية بالمحافظة.

 

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، والذي يدل على مشاعر الحب والفرح والتي تعدا تجسيداً حقيقيا للوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.

 

كما بعث طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وجاء نصها: 


«يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى- عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة علي قداستكم وعلي مصرنا الغالية بالخير والبركات وبمزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة».

 

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، نيافة الأنبا صليب النائب البابوي لإبراشية المحلة وتوابعها، السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اللواء أركان حرب فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،النائبة إيريني ثابت، النائبة مرفت ألكسان، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ الغربية يحضر قداس عيد القيامة بكنيسة ماري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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