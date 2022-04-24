ننشر جداول المواد غير المضافة للمجموع لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول المواد غير المضافة للمجموع في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت المديرية إن طلاب الصف الأول الثانوي يخوضون مواد التربية الدينية والحاسب الآلي يوم السبت ٧ مايو، أما مواد التربية الوطنية والتربية المهنية يوم الإثنين ٩ مايو.

أما طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون مواد التربية الدينية والكمبيوتر يوم الأحد ٨ مايو ومواد المواطنة والتربية المهنية يوم الثلاثاء ١٠ مايو.

ووجهت وزارة التربية والتعليم خطابا دوريا للمديريات التعليمية بشأن آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام لنهاية العام الدراسي 2021-2022.

وشددت «التعليم» على ضرورة تكليف مديري جميع الإدارات التعليمية بإتخاذ الإجراءات التالية:

- حصر المدارس الثانوية عام وخاص المجهزة تكنولوجيا وبها حالة من الاستقرار بالكهرباء والإنترنت، والتي تصلح لأداء الامتحان الإلكتروني وذلك عن طريق رئيس قسم التطوير بالإدارة وتحت الإشراف المباشر لمدير مركز التطوير بالمديرية

- حصر طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام المستهدفين لأداء الاختبار الإلكتروني.

- توزيع الطلاب المستهدفين على المدارس المجهزة صاحبة المبنى على أن يكون طلاب المدرسة الأصلية في الفترة الصباحية وطلاب المدرسة الخدمات، بالإضافة إلى طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة في الفترة المسائية.

- يتم تسجيل المدارس المجهزة وكذلك الطلاب المسكنين عليها في الفترتين الصباحية والمسائية على التطبيق المعد لهذا الغرض عن طريق قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

ووجهت بضرورة الانتهاء من ذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 حتى تتمكن الوزارة من إتمام الأعمال الخاصة بالامتحانات الإلكترونية قبل انعقاد الامتحانات بوقت كافٍ.

وأكدت على ضرورة التنبيه مع المدارس الثانوية حكومي وخاص بضرورة حضور جميع الطلاب للتدريب يومي 26/27 ابريل للحصول على اقصى فائدة من التدريب والتأكد من جاهزية أجهزة التابلت قبل امتحان نهاية العام.