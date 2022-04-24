العائدون 22.. «الغاز» كلمة السر فى نقل الإرهابيين

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل "العائدون" انتشار مقاتلين التنظيم الإرهابي داعش، وتناولت الحلقة مشهد جمع بين ضابطي المخابرات المصرية وهم يتحدثون عن سبب نقل الإرهابيين لدول بعينها.

وقال مدير الضابط نبيل الذي يؤدي دوره محمود عبدالمغني: "إن الغاز كلمة السر في كل اللي بيحصل ده والإرهاب والمرتزقة هيكونلهم دور كبير في اللي بيحصل ده"، وأكد أنه سوف يتم استعمال المقاتلين من داعش بحيث يجعلوا خطوط كفر عن الغاز لها افضليه عن خطوط أخرى، ورد نبيل: "الاهتمام بغرب أفريقيا بيؤكد الفكرة دي اكتشاف الغاز هناك والخطوط اللي بتجهز في منتهى الأهمية".



ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التي تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".