الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أول أيام عيد الفطر 2022.. موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 في مصر

عيد الفطر
عيد الفطر

تصدر موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 قائمة بحث الكثير من المواطنين لتحديد موعد عيد الفطر المبارك 2022 في مصر بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، وإعلان مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام والخاص في مصر.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443

يرصد "الدستور" موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 من قبل دار الإفتاء المصرية ولجان رؤية الهلال في مصر خلال هذا التقرير ضمن خدماتنا المتنوعة.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر شوال 1443 يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، الموافق 30 أبريل 2022.

وتعلن دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر شوال (أول أيام عيد الفطر 2022) وعدة شهر رمضان الكريم هذا العام خلال مؤتمر صحفي عقب صلاة المغرب.

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موعد عيد الفطر 2022

في سياق متصل، أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد عيد الفطر 2022 في مصر سيوافق يوم الاثنين 2 مايو 2022 طبقا للحسابات الفلكية.

وأضاف القاضي، أن عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وأن هلال شوال سيولد يوم السبت 29 رمضان الحالي الموافق 30 أبريل في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي

ولفت إلى أن ميلاد الهلال سيتأخر إلى ما بعد غروب شمس يوم الرؤية في التاسع والعشرين من شهر رمضان 1443 في القاهرة وجميع عواصم الدول العربية والإسلامية، ما يعني أن يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 القاهرة

وحددت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة القاهرة هذا العام يوم الإثنين 2 مايو 2022 في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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