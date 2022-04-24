العائدون الحلقة 22.. مصر وراء تغيير استراتيجيات «داعش» الإرهابي

كشفت الحلقة 22 من مسلسل العائدون تغييرًا في استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك في قياداته كما كشفت عن وصول أول أفواج الإرهاب لدول الترانزيت، حتى يتم توجيههم إلى الدول المُستهدف تنفيذ العمليات الإرهابية بها.

وجاء هذا التغيير نتيجة إخفاقات داعش، تلك الإخفاقات التي كانت المخابرات المصرية ورائها حيث أفسدت على التنظيم خطط إرهابية ضخمة.

مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، وهو بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.