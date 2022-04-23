14 كنيسة فى كفر الشيخ تشهد صلاة قداس عيد القيامة (فيديو)

شهدت 14 كنيسة بمحافظة كفر الشيخ صلاة قداس عيد القيامة المجيد، حيث ترأس القمص بطرس بطاروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ والبراري ودمياط، صلاة قداس عيد القيامة المجيد، كما ترأس القمص كيرلس زكي، صلاة قداس عيد القيامة بكنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور القمص اسحق عبد المسيح، والقس صاموئيل لبيب، والقس دميان اميل، وجورج سمير عضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وشارك في صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطي.

وبعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وجاء نصها:

" يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى- عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على قداستكم وعلى مصرنا الغالية بالخير والبركات وبمزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا ماركوس، أسقف كفر الشيخ ودمياط، والقمص بطرس بطرس بسطاوروس، وكيل عام المطرانية، كما هنأ الأخوة الأقباط بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا علي شعب مصر.